Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, який відбувся 22 листопада 2025 року.

У матчі 12-го туру італійської Серії А Наполі на власному полі здолав бергамаську Аталанту.

Гості дебютували на чолі з Раффаеле Палладіно в цій грі, і цей дебют у підсумку взагалі не вдався.

Ще в першому таймі "Богиня" пропустила тричі, а Давід Нерес оформив дубль, тож долю матчу було вирішено.

Хоча й Аталанта поперерві спробувала додати інтриги появою Джанлуки Скамакки на заміну, але він забезпечив своїй команді лише м’яч престижу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Наполі — Аталанта у рамках 12-го туру італійської Серії А-2025/26:

Наполі — Аталанта 3:1

Голи: Нерес, 17, 38, Ланг, 45 — Скамакка, 52

Наполі: Мілінкович-Савич — Беукема, Ррахмані (Жезус, 63), Буонджорно — Ді Лоренцо, Лоботка, Мактоміней, Гутьєррес (Маццоккі, 69) — Нерес (Політано, 69), Гойлунн (Лукка, 74), Ланг (Ельмас, 69).

Аталанта: Карнезеккі — Джимсіті, Гін, Аханор (Коссуну, 46) — Белланова, Едерсон, де Рон, Дзаппакоста (Залевські, 62) — Пашалич (Скамакка, 46) — Де Кетеларе (Самарджич, 77), Лукман (Мальдіні, 82).

Попередження: Жезус — де Рон, Дзаппакоста