Італія

Зміна головного тренера бергамаскам в матчі проти чинного чемпіона Серії A не допомогла.

Чи є життя після відходу з посади головного тренера фундаменталіста Джан П’єро Гасперіні? На це питання в цьому сезоні, наразі — без особливих успіхів, намагається знайти відповідь бергамаська Аталанта. Принаймні італійській Серії A справи в неї геть кепські, і з 11 попередніх зустрічей "Богиня" змогла виграти лише дві, тоді як аж сім звела до нічийних підсумків, а ще пару програла.

Це в підсумку призвело до того, що міжнародну перерву клуб відходив на чолі Іваном Юричем та розгромом від Сассуоло, а повернувся до роботи вже з новопризначеним Раффаеле Палладіно, який за 11 днів мав підготувати команду до виїзного матчу проти чинного чемпіона країни, Наполі, який не перемагав у жодному з останніх трьох поєдинків перед листопадовою перервою. Але Антоніо Конте, поки що, тримається на посаді. Хоча справи із захистом титулу наразі йдуть доволі важко.

Палладіно щось хоче перебудовувати в Аталанті, але в контексті цієї зустрічі ми фактично опинились посеред будівельного майданчика, де просто немає приводів очікувати побачити щось, на що варто було б кинути оком. От так і гра бергамасків виглядала на початку, особливо — що стосується оборони. На 17 хвилині Нереса втратили з поля зору на правому фланзі атаки, коли Гойлунн відіграв йому на хід до штрафного в дотик, а приблизно за 20 хвилин захист гостей повторив те саме, але тільки з передачею Ррахмані. У обох випадках бразилець надто спокійно відіграв воротаря Карнезеккі ударами по різних кутах.

І щоб уже точно підсумувати провал Аталанти в першому таймі, Наполі відзначився третім голом зусиллями Ланга, який головою на дальній замкнув подачу з правого флангу штрафного від Ді Лоренцо на останніх хвилині основного часу перед перервою. Усе, на що спромоглась команда Палладіно в атаці у відповідь, це приймати м’ячі перед чужим штрафним спиною до воріт, розвертатись, і гатити бозна-куди. Ніби й не було жодного плану на гру.

На відміну від другого тайму. Так, там Аталанта дійсно спробувала бути цікавою попереду, що вдалось забезпечити лише самим фактом появи Скамакки на вістрі атаки. Той одразу почав майструвати моменти для себе й партнерів, і зокрема на власних плечах вивіз гол престижу для власної команди. На 52 хвилині Джанлука десь біля центрального кола розпочав швидкий розіграш, а завершив його вже в центрі чужого штрафного ударом боковими ножицями з подачі Белланови з правого краю. Ніби так від самого початку не можна було грати.

І в подальшому подібних моментів було достатньо, коли Наполі відверто вайлувато намагався обороняти свою перевагу за рахунком, і якби Де Кеталаре чи той-таки Скамакка десь віднайшли другий м’яч невдовзі після першого, то в команди Конте могли б виникнути серйозні негаразди. Проте час минав, Аталанта не забивала, а сили в гостей та фантазія в Скамакки все ж таки не безмежні, тож довелось примиритись із поразкою.

У наступному турі Наполі гостюватиме в Роми, тоді як посеред тижня прийматиме азербайджанський Карабах у Лізі чемпіонів УЄФА, а бергамаська Аталанта посеред тижня зіграє на виїзді проти франкфуртського Айнтрахта, тоді як вихідними проведе домашній матч проти Фіорентини.



Наполі — Аталанта 3:1

Голи: Нерес, 17, 38, Ланг, 45 — Скамакка, 52



Наполі: Мілінкович-Савич — Беукема, Ррахмані (Жезус, 63), Буонджорно — Ді Лоренцо, Лоботка, Мактоміней, Гутьєррес (Маццоккі, 69) — Нерес (Політано, 69), Гойлунн (Лукка, 74), Ланг (Ельмас, 69).

Карнезеккі — Джимсіті, Гін, Аханор (Коссуну, 46) — Белланова, Едерсон, де Рон, Дзаппакоста (Залевські, 62) — Пашалич (Скамакка, 46) — Де Кетеларе (Самарджич, 77), Лукман (Мальдіні, 82).Попередження: Жезус — де Рон, Дзаппакоста