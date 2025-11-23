Італія

У продовженні 12 туру Серії А.

Рома на виїзді не залишила жодних шансів Кремонезе (3:1).

Матіас Суле на 17-й хвилині відкрив рахунок у матчі. Згодом Лоренцо Пеллегріні подвоїв перевагу, але арбітр скасував взяття воріт через офсайд.

У другому таймі гості продовжили натиск: Фергюсон збільшив перевагу після передачі Ель Айнауї. На 69-й хвилині Веслі Франка зробив рахунок розгромним — захисник після чудової комбінації вийшов віч-на-віч з воротарем і холоднокровно перекинув Еміля Аудеро.

У компенсований час господарі змогли забити гол престижу — захисник Франческо Фоліно замкнув подачу з кутового.

У підсумку — впевнена перемога Роми, яка дозволила римлянам вийти на першу сходинку турнірної таблиці.

Цікаво, що в середині другого тайму гості залишилися без головного тренера: Гасперіні спочатку отримав жовту картку, але не заспокоївся, через що був вилучений.

Артем Довбик пропустив гру через м'язову травму.

Кремонезе — Рома 1:3

Голи: Фоліно, 90+3 - Суле, 17, Фергюсон, 64, Веслі, 69

Кремонезе: Аудеро — Терраччано, Баскіротто, Б'янкетті (Фоліно, 80) — Барб'єрі, Паєро (Васкес, 57), Бондо, Вандепютте (Грассі, 70), Флоріані Муссоліні (Пеццелла, 57) — Бонаццолі (Санабрія, 80), Варді

Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Жулковські (Ель-Айнауї, 46) — Челік, Крістанте, Коне, Веслі (Цимікас, 80) — Бальданці (Фергюсон, 60), Пеллегріні (Ель-Шаараві, 60) — Суле (Пізіллі, 85)

Попередження: Паєро, Бондо — Жулковські, Ель-Айнауї