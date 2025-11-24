Італія

Мінімальна поразка Інтера.

Головний тренер Інтера Крістіан Ківу висловився після поразки від Мілана (0:1) в рамках 12-го туру італійської Серії А. Цитує румунського фахівця La Gazzetta dello Sport.

"Гра та зосередженість були на місці, ми практично не давали грати супернику. Єдиний раз, коли Мілан вийшов у контратаку — вони забили.

Але я віддам належне хлопцям, які старалися у всіх відношеннях, за гарну гру. Саме такий дух я хочу бачити, але очевидно, що чотири поразки у 12 матчах – це забагато. Турнірна таблиця щільна, нам потрібно відпустити розчарування та подолати фрустрацію, яка може залишити негативний слід. Я знаю, скільки ми створюємо і скільки пропускаємо.

Зоммер? Я не говорю про окремих гравців, це несправедливо. Для мене мої гравці найкращі, і я ніколи не міг би вказати пальцем на когось, бо коли ти це робиш, це пахне невдачею. Ми всі в одному човні. Наш обов'язок піднятися", — заявив Ківу.