Італія

Інтер поступається в дербі.

Нападник Інтера Маркюз Тюрам висловився після поразки від Мілана (0:1) в рамках 12-го туру італійської Серії А. Цитує француза офіційний сайт "нерадзуррі".

"Ми створили багато моментів, але грали проти неймовірного воротаря. Ця поразка не повинна похитнути нашу впевненість, нам потрібно продовжувати йти вперед, і все зміниться на краще.

Думаю, з тренером ми знайдемо рішення, бо він дуже сильний і дає нам поради щодо покращення. Ще тільки листопад, попереду багато матчів. Те, як ми граємо, утримуючи м'яч, залишає нас беззахисними, тому втрата м'яча може дорого коштувати, а контратакувальна гра Мілана, мабуть, найкраща в Європі. Нам потрібно покращитися, але ми провели солідну гру. Чогось бракує, але я думаю, що ми на правильному шляху.

Найголовніше, що ми віримо в себе та тренера. Одна поразка — це не кінець світу. Інтер на правильному шляху, хоча завжди є місце для покращення. Я почуваюся добре, можливо, мені трохи не вистачило енергії в кінці, але тепер ми працюватимемо над підготовкою до гри в середу. Ми будемо спиратися на позитивні моменти", — заявив Тюрам.

Цього сезону Маркюз Тюрам відіграв за Інтер десять матчів, забив п'ять голів та віддав дві результативні передачі.