Тренер "старої синьйори" попередив про складність гри з Буде/Глімт.

Головний тренер Ювентуса Лучано Спаллетті поділився очікуваннями від поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти норвезького Буде/Глімт.

"Буде/Глімт грає дуже якісно, і мої гравці розуміють, що цей матч буде дуже складним. Ми уважно вивчили суперника з допомогою аналітиків.

Темп стане ключовим фактором, але ми повністю готові до цього виклику", — заявив Спаллетті перед грою.

Матч відбудеться сьогодні, 25 листопада, о 22:00 за київським часом.