Французький півзахисник розповів про свій особливий зв'язок з італійським фахівцем і тернистий шлях до Сан-Сіро.

Адрієн Рабьо, який цього літа нарешті возз'єднався з Максом Аллегрі в Мілані, розкрив деталі свого переходу.

За словами хавбека, він прагнув знову працювати під керівництвом свого футбольного батька задовго до того, як угода була офіційно оформлена.

Рабьо перейшов до россонері наприкінці серпня після скандального розставання з Марселем через конфлікт з одноклубником Джонатаном Роу.

Проте француз зізнається, що його головною мотивацією була персона тренера.

"Він переможець, і мені подобається його особистість, пристрасть до футболу та амбіції. Він віддає всього себе, і я впізнаю себе в його мисленні", — цитує Рабьо Goal.

Гравець також підтвердив, що контакти з Міланом були раніше, але тоді обставини склалися інакше.

"Мілан хотів мене ще минулого року. Коли я був вільним агентом, і ми вели переговори... Цього літа, після того, що сталося в роздягальні Марселя, на мене виходили інші італійські клуби, але я знав, чого хотів. Ще на початку трансферного вікна Аллегрі сказав мені: "Побачимо, що станеться", — і це сталося. Не знаю, як він це робить, але він передбачає майбутнє — наголосив півзахисник.

Зараз Рабьо є ключовим гравцем у побудові нового Мілана Аллегрі, який, за словами півзахисника, вже демонструє ознаки команди-переможця.