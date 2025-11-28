Італія

Нападник Мілана Сантьяго Хіменес може залишити команду у січні, оскільки не входить у плани головного тренера.

Мексиканський форвард Сантьяго Хіменес може залишити Мілан вже під час зимового трансферного вікна. Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, 24-річний футболіст не вписується у тактичні плани головного тренера "россонері" Массіміліано Аллегрі.

Керівництво клубу готове розглянути пропозиції щодо мексиканця, починаючи із січня. Однак Мілан планує виручити за гравця не набагато менше, ніж 30 мільйонів євро — саме таку суму гранд Серії А витратив на підписання цього гравця на початку нинішнього року.

У поточному сезоні Сантьяго Хіменес провів 11 матчів за Мілан, записавши на свій рахунок один забитий м'яч і дві результативні передачі.

