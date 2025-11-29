В рамках 13-го туру італійської Серії А Дженоа вдома приймав Верону, а Удінезе гостювало у Парми.

Парма — Удінезе 0:2

Голи: Дзаніоло, 11, Девіс, 65 (пен)

Парма: Корві — Дельпрато, Тройло, Валенті — Брітшгі, Бернабе (Бенедичак, 79), Кейта (Естевес, 46), Серенсен (Ернані, 56), Валері (Левік, 81) — Кутроне (Ондрейка, 46), Пеллегріно

Удінезе: Окоє — Бертола, Кабаселе, Соле — Дзанолі (Ехізібуе, 82), Пйотровські (Саррага, 90), Карлстрем, Атта (Еккеленкамп, 68), Земура — Дзаніоло (Браво, 82), Девіс (Букса, 68)

Попередження: Кейта — Атта, Девіс

Вилучення: Тройло, 64

Дженоа — Верона 2:1

Голи: Коломбо, 40, Торсбю, 62 -  Бельгалі, 21

Дженоа: Леалі — Маркандаллі, Естігор, Васкес — Еллертссон (Карбоні, 85), Маліновський (Сабеллі, 85), Френдруп, Торсбю, Мартін — Олівейра (Мазіні, 73), Коломбо (Екубан, 67)

Верона: Монтіпо — Нуньєс, Нельссон, Валентіні — Бельгалі (Оєгоке, 82), Ньясс (Аль-Мусраті, 82), Гальярдіні, Бернед (Орбан, 67), Брадарич (Фресе, 30) — Жоване, Москера (Сарр, 67)

Попередження: Торсбю — Москера, Нуньєс, Гальярдіні