Завершилися два матчі чемпіонату Італії.
Getty images
29 листопада 2025, 18:22
В рамках 13-го туру італійської Серії А Дженоа вдома приймав Верону, а Удінезе гостювало у Парми.
Парма — Удінезе 0:2
Голи: Дзаніоло, 11, Девіс, 65 (пен)
Парма: Корві — Дельпрато, Тройло, Валенті — Брітшгі, Бернабе (Бенедичак, 79), Кейта (Естевес, 46), Серенсен (Ернані, 56), Валері (Левік, 81) — Кутроне (Ондрейка, 46), Пеллегріно
Удінезе: Окоє — Бертола, Кабаселе, Соле — Дзанолі (Ехізібуе, 82), Пйотровські (Саррага, 90), Карлстрем, Атта (Еккеленкамп, 68), Земура — Дзаніоло (Браво, 82), Девіс (Букса, 68)
Попередження: Кейта — Атта, Девіс
Вилучення: Тройло, 64
Дженоа — Верона 2:1
Голи: Коломбо, 40, Торсбю, 62 - Бельгалі, 21
Дженоа: Леалі — Маркандаллі, Естігор, Васкес — Еллертссон (Карбоні, 85), Маліновський (Сабеллі, 85), Френдруп, Торсбю, Мартін — Олівейра (Мазіні, 73), Коломбо (Екубан, 67)
Верона: Монтіпо — Нуньєс, Нельссон, Валентіні — Бельгалі (Оєгоке, 82), Ньясс (Аль-Мусраті, 82), Гальярдіні, Бернед (Орбан, 67), Брадарич (Фресе, 30) — Жоване, Москера (Сарр, 67)
Попередження: Торсбю — Москера, Нуньєс, Гальярдіні