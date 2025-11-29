Італія

Біллі Гілмор має пройти хірургічне втручання через травму паху — повернення очікується не раніше лютого.

Півзахисник Наполі та національної збірної Шотландії Біллі Гілмор найближчим часом перенесе операцію через травми паху. Про це повідомляють одразу кілька авторитетних джерел в Італії, зокрема Il Mattino та Sky Sport.

Гравець ухвалив рішення після консультації зі спеціалістом у Великій Британії на початку тижня. Як інформує журналіст Sky Sport Джанлука Ді Марціо, операцію заплановано на понеділок у Лондоні.

Очікується, що Наполі оголосить деталі медичного висновку та орієнтовні строки реабілітації одразу після хірургічного втручання. За попередніми оцінками, Гілмор вже не вийде на поле до завершення 2025 року. Його повернення прогнозують між кінцем січня та стартом лютого наступного сезону.

Це ще один удар по кадровому балансу неаполітанців. Антоніо Конте вже позбувся Кевіна Де Брюйне та Франка Ангісси, які також вибули на тривалий термін, тож центр поля залишається найбільш проблемною ланкою команди.