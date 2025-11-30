Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 30 листопада, розпочавшись о 21:45.

У рамках 13-го туру італійської Серії А-2025/26 у Римі місцева Рома прийматиме неаполітанський Наполі.

[*] — положення в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 30 ЛИСТОПАДА, 21:45. СТАДІО ОЛІМПІКО, РИМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАВІДЕ МАССА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Рома вперше із сезону-2013/14 (32 очки проти 27-ми зараз) мала одноосібне лідерство в Серії А за підсумками стартових 12-ти турів. Однак учора Мілан домашньою звитягою над Лаціо (1:0) відкинув "джаллороссі" на другу сходинку. Сьогодні, за рахунок перемоги над чемпіоном Італії-2025/26, захист титулу якому дається дуже непросто, вони можуть обійти міланський гранд.

Із найкращою в Серії А обороною (шість пропущених голів) команда Джан П'єро Гасперіні розраховує на успіх у матчі проти суперника, нинішня виїзна форма якого є відверто невдалою (одна перемога й п'ять поразок в останніх шести дуелях). Вперше з відходу Клаудіо Раньєрі минулого літа римляни мають серію з чотирьох звитяг у всіх турнірах, хоча й у далеко не найскладніших на папері поєдинках.

Наполі до цієї недільної дуелі підходить без одразу кількох важливих виконавців, що явно може завадити колективу Антоніо Конте значним чином зміцнити своє турнірне становище. "Адзуррі" сподіватимуться вперше з початку кампанії здобути третю поспіль перемогу в усіх турнірах. Проте, за всіх вищезгаданих обставин неаполітанці навряд чи спроможні на більше, ніж здобуття одного залікового бала.

Незважаючи на ідентичні поразки римлян від обох міланських грандів (0:1) раніше, у сьогоднішній дуелі з іншим, неаполітанським претендентом на Скудетто, букмекери трохи більше вірять саме в них. Так, на перемогу Роми можна поставити з коефіцієнтом 2.71, тоді як потенційний успіх Наполі оцінюється показником 3.30. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.02.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Ермосо — Челік, Коне, Крістанте, Веслі — Суле, Пеллегріні — Дібала

Наполі: Мілінкович-Савич — Беукема, Ррахмані, Буонджорно — Ді Лоренцо, Лоботка, Мактоміней, Олівера — Нерес, Гойлунн, Ланг

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА