Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, який відбувся 29 листопада 2025 року.

У матчі 13-го туру італійської Серії А Мілан на власному полі здолав римський Лаціо.

Команда Массіміліано Аллегрі від оборони провела перший тайм і була близькою до того, аби пропустити у власні ворота, тоді як чужим майже не загрожувала.

А от на початку другої половини "россонері" провели зразковий випад, після чого втримували переможний результат. І за винятком моменту з VAR у компенсований час, їм це вдавалось робити добре.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Мілан — Лаціо у рамках 13-го туру італійської Серії А-2025/26:

Мілан — Лаціо 1:0

Гол: Леау, 52

Мілан: Меньян — Томорі, Габбія, Павлович — Салемакерс, Фофана (Лофтус-Чік, 65), Модрич, Рабьо, Бартезагі — Нкунку (Річчі, 82), Леау.

Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла, Романьйолі, Пеллегріні (Тавареш, 85) — Гендузі, Весіно (Деле-Баширу, 62), Башич (Нослін, 85) — Ісаксен (Педро, 70), Діа (Кастельянос, 62), Дзакканьї.

Попередження: Томорі, Габбія, Річчі — Пеллегріні, Романьйолі, Дзакканьї