Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, який відбувся 29 листопада 2025 року.
Мілан — Лаціо, Getty Images
30 листопада 2025, 08:25
У матчі 13-го туру італійської Серії А Мілан на власному полі здолав римський Лаціо.
Команда Массіміліано Аллегрі від оборони провела перший тайм і була близькою до того, аби пропустити у власні ворота, тоді як чужим майже не загрожувала.
А от на початку другої половини "россонері" провели зразковий випад, після чого втримували переможний результат. І за винятком моменту з VAR у компенсований час, їм це вдавалось робити добре.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Мілан — Лаціо у рамках 13-го туру італійської Серії А-2025/26:
Мілан — Лаціо 1:0
Гол: Леау, 52
Мілан: Меньян — Томорі, Габбія, Павлович — Салемакерс, Фофана (Лофтус-Чік, 65), Модрич, Рабьо, Бартезагі — Нкунку (Річчі, 82), Леау.
Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла, Романьйолі, Пеллегріні (Тавареш, 85) — Гендузі, Весіно (Деле-Баширу, 62), Башич (Нослін, 85) — Ісаксен (Педро, 70), Діа (Кастельянос, 62), Дзакканьї.
Попередження: Томорі, Габбія, Річчі — Пеллегріні, Романьйолі, Дзакканьї