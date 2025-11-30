Італія

Господарі контролювали гру, а гості не змогли зрівняти рахунок навіть з пенальті на останніх хвилинах.

Лечче здобув домашню перемогу над Торіно з рахунком 2:1 у недільному матчі Серії А. Проте, Торіно був близький до порятунку — Крістьяна Асллані нереалізував пенальті на останній хвилині.

Господарі поля зіграли без Габі Жана, Філіпа Марчвінскі, Матіаса Переса та Бальтазара П'єрре, тоді як Торіно не могли розраховувати на Ардіана Ісмайлі, Джованні Сімеоне та Перра Шурса.

На 20-й хвилині кутовий від Медона Беріші вдало використав Лассана Кулібалі пробивши головою — рахунок 1:0. Незабаром Беріша знову відзначився під час атаки, обійшовши Чезаре Касадеї та віддавши пас на Ламека Банди, який пробив м’яч у дальній кут воріт — 2:0.

Торіно скоротив відставання на початку другого тайму після комбінації через Гільєрмо Маріпана та Ніколу Влашича, а Че Адамс пробив у дальній кут — 2:1.

На останній хвилині Крістьян Асллані отримав шанс зрівняти рахунок з пенальті, але його удар відбив воротар Лечче, і підсумковий результат залишився 2:1 на користь господарів.

Лечче - Торіно 2:1

Голи: Кулібалі, 20, Банда, 22 - Адамс, 57

Лечче: Фальконе — Вейга, Гашпар, Габріел, Галло — Рамадані, Кулібалі — П'єротті (Моренте, 65), Беріша (Каба, 84), Банда (Соттіль, 65) — Штулич (Ндаба, 90)

Торіно: Ісраель — Тамез (Нгонге, 60), Маріпан, Коко — Педерсен (Абухляль, 70), Казадеї, Асллані, Гінейтіс (Сапата, 38), Нкунку (Мазіна, 70) — Адамс, Влашич (Лазаро, 70)

Попередження: Рамадані, Вейга — Казадеї, Коко