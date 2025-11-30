Італія

Аргентинець допоміг команді перемогти після двох поразок поспіль.

У Серії А Інтер здобув важливу виїзну перемогу над Пізою з рахунком 2:0, перервавши останні невдачі. Дубль Лаутаро Мартінеса став ключовим у матчі, який команда проводила без кількох основних гравців через травми та хвороби.

Матч стартував із потужних атак гостей, але перший гол відбувся за участі Лаутаро Мартінеса після прострілу Франческо Еспозіто і став першим пропущеним м’ячем Пізи вдома за останні чотири гри. Другий гол форвард забив на дальній стійці після розіграшу кутового, організованого Бареллою.

Попри кілька небезпечних моментів з боку Пізи, зокрема удари М'Бали Нзоли та Ідрісси Туре, голкіпер та оборона Інтера змогли втримати ворота сухими.

Піза — Інтер 0:2

Голи: Мартінес, 69, 83

Піза: Скуффет — Альбіоль (Лорран, 80), Караччоло, Канестреллі — Туре, Марін, Ебішер, Піччініні (Леріс, 71), Ангорі (Трамоні, 71) — Мейстер (Буффон, 90), Нзола (Морео, 90)

Інтер: Зоммер — Аканджі, Ачербі (Біссек, 67), Бастоні — Енріке (Діуф, 67), Барелла, Чалханоглу, Сучич (Зелінські, 46), Дімарко — Тюрам (Еспозіто, 67), Мартінес (Аугусто, 87)

Попередження: Караччоло, Альбіоль — Ачербі