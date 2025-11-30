У протистоянні чинному чемпіону країни підопічні Джан П'єро Гасперіні так і не підняли голови.
Рома — Наполі, Getty Images
30 листопада 2025, 23:51
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Наполі:
Рома — Наполі 0:1
Гол: Нерес, 36
Рома: Свілар — Ермосо, Манчіні, Ндіка — Челік, Коне, Крістанте (Ель-Айнауї, 62), Веслі (Ель-Шаараві, 82) — Суле (Дібала, 61), Пеллегріні (Бейлі, 80) — Фергюсон (Бальданці, 46).
Мілінкович-Савич — Беукема, Ррахмані, Буонджорно — Ді Лоренцо, Лоботка, Мактоміней, Олівера — Нерес (Лукка, 85), Гойлунн (Ельмас, 80), Ланг (Політано, 69).
Попередження: Крістанте, Ндіка, Бальданці — Лоботка, Беукема