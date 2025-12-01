Медобстеження показали важке ушкодження привідного м’яза у Влаховича.
Душан Влахович, getty images
01 грудня 2025, 17:02
Туринський Ювентус зазнав серйозної кадрової втрати — ключовий нападник Душан Влахович не зіграє найближчі три місяці. Як повідомляє пресслужба клубу, у 25-річного сербського форварда діагностовано серйозне ушкодження м’язово-сухожильного з’єднання довгого привідного м’яза лівої ноги.
Лікування та відновлення триватиме щонайменше три місяці, тож тренерський штаб туринців змушений буде шукати нові рішення в атаці.
Влахович є одним із лідерів Ювентуса цього сезону — у 17 матчах він відзначився 6 голами та 2 асистами в усіх турнірах.
Свій наступний матч Ювентус проведе 2 грудня проти Удінезе. Туринці після 13 турів йдуть на 7-й сходинці в турнірній таблиці.