Італія

Медобстеження показали важке ушкодження привідного м’яза у Влаховича.

Туринський Ювентус зазнав серйозної кадрової втрати — ключовий нападник Душан Влахович не зіграє найближчі три місяці. Як повідомляє пресслужба клубу, у 25-річного сербського форварда діагностовано серйозне ушкодження м’язово-сухожильного з’єднання довгого привідного м’яза лівої ноги.

Bollettino Medico | Le condizioni di Dusan Vlahovic — JuventusFC (@juventusfc) December 1, 2025

Лікування та відновлення триватиме щонайменше три місяці, тож тренерський штаб туринців змушений буде шукати нові рішення в атаці.

Влахович є одним із лідерів Ювентуса цього сезону — у 17 матчах він відзначився 6 голами та 2 асистами в усіх турнірах.

Свій наступний матч Ювентус проведе 2 грудня проти Удінезе. Туринці після 13 турів йдуть на 7-й сходинці в турнірній таблиці.