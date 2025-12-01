Італія

Надважлива перемога неаполітанців.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте висловився після перемоги над римською Ромою (1:0) в рамках 13 туру італійської Серії А. Його слова наводить DAZN.



«Приїхати на Олімпіко і грати з такою впевненістю, як ми, постійно йдучи вперед, – це нелегко.

Рома мала серію позитивних результатів, вона випереджала нас у таблиці і є дуже хорошою командою. Я задоволений, тому що побачив гру хлопців із характером, ми дивилися їм у вічі з самого початку.

Я дуже задоволений. Сказавши все це, ми не можемо ходити навколо всього цього, ми знаходимося в дуже складному періоді, коли так багато гравців вибули через травми, і це буде тривати ще деякий час. Я не те щоб турбуюся, але дуже сподіваюся, що гравці, які у мене є зараз, залишаться здоровими, інакше у нас буде ще більше проблем.

Хороша новина в тому, що команда відмінно відреагувала на всі ці втрати, нам довелося змінити тактичну схему і повернутися до 3-4-2-1, яку я використав на початку, коли прийшов у Наполі. Це продиктовано виключно кількістю півзахисників, які у нас є зараз, а саме Лоботкою та МакТомінаєм», — заявив Конте.