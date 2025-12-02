Італія

Головний тренер Лучано Спаллетті наголосив на необхідності "гарної гри" у Кубку Італії.

Напередодні матчу 1/8 фіналу Кубка Італії проти Удінезе головний тренер Ювентуса Лучано Спаллетті висловився щодо майбутнього поєдинку.

"Нас чекає дуже важкий матч Кубка Італії проти Удінезе. Ми хочемо бути сильними та успішними, але перш за все ми повинні грати гарно, тому що, я думаю, тут люблять вишуканий смак.

Зараз вся команда працює правильно", — наводить слова Спаллетті журналіст Ніколо Скіра.

Зустріч 1/8 фіналу Кубка Італії між "старою синьйорою" та Удінезе відбудеться сьогодні, 2 грудня.