Італія

Туринці впевнено крокують до наступного раунду кубкового турніру.

Ювентус упевнено крокує далі в Кубку Італії — туринці переграли Удінезе з комфортним рахунком 2:0 і оформили путівку до чвертьфіналу.

Команда Лучано Спаллетті з перших хвилин контролювала гру та вже на 23-й хвилині вийшла вперед. Джонатан Девід скористався помилкою в обороні гостей та впевнено відкрив рахунок.

У другому таймі Юве продовжив тиснути і здобув заслужену перевагу. На 68-й хвилині Мануель Локателлі реалізував пенальті, подвоївши рахунок і фактично знявши питання про переможця.

VAR двічі втручався, скасувавши потенційні голи господарів, але це не вплинуло на підсумковий результат — туринці були значно сильнішими.

*Ювентус — Удінезе 2:0

Голи: Девід, 23, Локателлі, 68 (пен)

Ювентус (старт): Ді Грегоріо — Калулу, Гатті, Келлі — Камб'язо, Маккенні, Копмейнерс, Міретті, Кабаль — Девід, Їлдиз

Удінезе (старт): Сава — Пальма, Соле, Бертола — Ехізібуе, Ловрич, Саррага, Атта, Земура — Букса, Дзаніоло

Попередження: Пальма