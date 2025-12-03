Італія

Легендарний форвард прокоментував останні результати команди.

Італійський Мілан у поточному сезоні позбавлений обов’язків на міжнародній арені, тому активно намагається надолужити прогалини на внутрішній.

Наразі справи в команди Массіміліано Аллегрі йдуть доволі непогано — вона ділить першу сходинку з чинним чемпіоном, Наполі, та має в активі 28 залікових балів після 13 зіграних матчів.

У своєму останньому інтерв’ю легендарний нападник "россонері" Андрій Шевченко дав пораду колишній команді з приводу наступного кроку до успіхів.

"Щоб зробити остаточний стрибок у якості, цьому Мілану потрібен справжній центрфорвард. Нападник рівня Піппо Індзагі чи Ернана Креспо", — заявив український ексфутболіст.

Наступний матч Мілан проведе в гостях у римського Лаціо в рамках Кубка Італії 4 грудня, о 22:00.