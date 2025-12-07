Іспанія

Чергова поразка Ваната та Циганкова.

Головний тренер каталонської Жирони Мічел Санчес висловився після поразки від Ельче (0:3) в рамках 15 туру іспанської Ла Ліги. Його слова наводить Marca.

“Це був не найкращий наш матч, ми зіграли погано. І другий, і третій голи — це дуже серйозні помилки, і Ельче був сильнішим.

У другому таймі матч вже було фактично закінчено. Це футбол і були моменти, в яких нам не вистачило рішучості. Після другого голу ми ще реагували, але третій повністю зламав гру на користь Ельче.

Вони грали з чотирма футболістами у центрі, а наш пресинг ліворуч був слабким. Ельче — третя команда у лізі з володіння м'ячем, і нам потрібно було зберігати терпіння, але ми почали поспішати і не відчували себе впевнено — ні з м'ячем, ні проти м'яча.

Позиція воротаря це дуже складне питання. Є моменти щоденної роботи, які, як на мене, багато що визначають. Подивимося, що буде на трансферному ринку, але зараз я орієнтуюсь на поточний стан. Гассаніга засмучений і пригнічений", — заявив Мічел.

Зазначимо, що Владислав Ванат та Віктор Циганков у цьому матчі вийшли в стартовому складі Жирони.