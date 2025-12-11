Італія

Італійський клуб планує посилити оборону в січні, обравши 22-річного футболіста.

Італійський Наполі планує посилити свій склад під час січневого трансферного вікна. Як повідомляє Gazzetta Dello Sport, неапольці виявили інтерес до правого захисника Дженоа Брука Нортона-Каффі, який зараз виступає в Серії А.

Нортон-Каффі розпочав свою кар'єру у молодіжній системі лондонського Арсеналу. Проте, не знайшовши місця в основному складі, футболіст був відданий в оренду до кількох клубів нижчих ліг Англії, серед яких Лінкольн Сіті, Ротерхем та Ковентрі, де здобував досвід та набував ігрової практики.

В поточному сезоні Брук Нортон-Каффі демонструє хорошу форму, зігравши 15 матчів за Дженоа. Він також зміг відзначитись одним голом і однією результативною передачею.