Пулішич оформив дубль і приніс Мілану перемогу над Торіно.

Гравець Мілана Крістіан Пулішич став героєм переможного матчу 14-го туру Серії А проти Торіно (3:2), оформивши дубль після виходу на заміну. Футболіст з’явився на полі після хвороби і допоміг команді здобути важливі три очки.

"Два дні тому я лежав у ліжку, як мертвий, але сьогодні почувався набагато краще і дуже радий, що зміг допомогти команді. Вчора я не знав, чи зможу грати, але сьогодні вранці відчував себе краще. Чесно кажучи, я щасливіший від перемоги, ніж від голів", — сказав Пулішич.

Після цієї перемоги Мілан набрав 31 очко та очолив таблицю Серії А. Команда не зазнає поразок у чемпіонаті вже 13 матчів поспіль, продовжуючи розділяти лідерство в сезоні разом з Наполі.