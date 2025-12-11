Італія

Захисник пропустить щонайменше місяць, турецький півзахисник відновлюється після незначної травми.

Італійський Інтер повідомив про травму Франческо Ачербі. У захисника діагностовано розтягнення правого стегна. Офіційна інформація була оприлюднена через два дні після того, як Ачербі був замінений у матчі Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

За даними клубу, Ачербі пройшов медичний огляд в Інституті гуманітарних наук Роццано. Згідно з повідомленнями Sky Sport Italia, через характер травми захисник пропустить приблизно місяць, включно з наступним матчем Фіналу чотирьох за Суперкубок Італії.

Франческо Ачербі отримав травму 30 листопада під час гри Серії А проти Пізи. Травма змусила його залишити поле, і клуб одразу розпочав медичне обстеження, щоб визначити терміни відновлення.

У той же час Хакан Чалханоглу, який також був замінений у поєдинку проти Ліверпуля, має лише незначні проблеми зі здоров’ям. Очікується, що півзахисник пропустить наступний матч Серії А проти Дженоа, проте зможе повернутися до складу команди до матчу Суперкубка Італії проти Болоньї (14 грудня).