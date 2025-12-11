Італієць отримав травму у матчі проти Челсі.
Рауль Белланова, Getty Images
11 грудня 2025, 18:43
Захисник Аталанти Рауль Белланова не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах через травму. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
25-річний італієць отримав травму в минулому матчі Ліги чемпіонів проти Челсі (2:1), де його замінили на 17 хвилині.
За підсумками медичного обстеження у футболіста виявили ушкодження підколінного сухожилля правого стегна, через що він змушений пропустити близько 40-45 днів.
Нинішнього сезону Белланова провів 19 матчів, у яких відзначився одним асистом.
Свій наступний матч Аталанта проведе проти Кальярі – гра запланована на 13 грудня.