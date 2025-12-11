Італія

Італієць отримав травму у матчі проти Челсі.

Захисник Аталанти Рауль Белланова не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах через травму. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

25-річний італієць отримав травму в минулому матчі Ліги чемпіонів проти Челсі (2:1), де його замінили на 17 хвилині.

За підсумками медичного обстеження у футболіста виявили ушкодження підколінного сухожилля правого стегна, через що він змушений пропустити близько 40-45 днів.

Нинішнього сезону Белланова провів 19 матчів, у яких відзначився одним асистом.

Свій наступний матч Аталанта проведе проти Кальярі – гра запланована на 13 грудня.