21-річний нападник може перейти до німецького клубу.

Талановитий нападник мадридського Реала Гонсало Гарсія може продовжити свою кар'єру в Німеччині, приєднавшись до Штутгарта. Про це повідомив популярний журналіст Флоріан Плеттенберг з видання Sky Sport.

Штутгарт має великий інтерес до 21-річного іспанця, адже він відповідає усім вимогам і критеріям, встановленим клубом. За інформацією джерела, між Штутгартом і Реалом вже відбулися попередні переговори щодо можливого трансферу Гарсії, однак на даний момент операція є складною для реалізації. Водночас Штутгарт активно шукає альтернативні варіанти для посилення атакувальної лінії.

Гонсало Гарсія підписав контракт з Реалом, який діє до літа 2030 року. Його ринкова вартість, за даними Transfermarkt, оцінюється в 15 мільйонів євро. Цього сезону нападник відзначився однією гольовою передачею у 14 матчах за Реал у всіх турнірах, а загалом у його активі п'ять голів і три асисти у 26 поєдинках за мадридський клуб.