Англієць зробив дубль у поєдинку проти Брюгге.
Ноні Мадуеке, Getty Images
11 грудня 2025, 18:23
Вінгера Арсеналу Ноні Мадуеке було визнано найкращим гравцем тижня за підсумками матчів шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.
У матчі проти Брюгге 23-річний англієць оформив дубль, чим допоміг своїй команді обіграти бельгійську команду з рахунком 3:0.
У боротьбі за нагороду Ноні випередив Жюля Кунде (Барселона), Оскара Глуха (Аякс) та Шарля Де Кетеларе (Аталанта).
Нагадаємо, Арсенал лідирує у турнірній таблиці Ліги чемпіонів, вигравши всі шість поєдинків.
Наступний тур Ліги чемпіонів заплановано на 20-21 січня.