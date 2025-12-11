Ліга чемпіонів

Англієць зробив дубль у поєдинку проти Брюгге.

Вінгера Арсеналу Ноні Мадуеке було визнано найкращим гравцем тижня за підсумками матчів шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

У матчі проти Брюгге 23-річний англієць оформив дубль, чим допоміг своїй команді обіграти бельгійську команду з рахунком 3:0.

У боротьбі за нагороду Ноні випередив Жюля Кунде (Барселона), Оскара Глуха (Аякс) та Шарля Де Кетеларе (Аталанта).

Нагадаємо, Арсенал лідирує у турнірній таблиці Ліги чемпіонів, вигравши всі шість поєдинків.

Наступний тур Ліги чемпіонів заплановано на 20-21 січня.