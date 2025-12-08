Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, який відбувся 8 грудня 2025 року.

У рамках 14-го туру італійської Серії А Дженоа у гостях здолала Удінезе.

Господарі активно почали гру, проте першими пропустили: на 34-й хвилині Руслан Маліновський холоднокровно реалізував пенальті, упевнено пробивши Окоє. У другому таймі Удінезе зумів відігратися — Пйотровські на 64-й хвилині повернув паритет на табло.

Та кінцівка зустрічі все ж залишилася за "грифонами". Нортон-Каффі на 83-й хвилині забив переможний м’яч, встановивши фінальний рахунок — 1:2.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Удінезе — Дженоа у рамках 14-го туру італійської Серії А-2025/26:

Удінезе — Дженоа 1:2

Голи: Пйотровські, 64 - Маліновський, 34 (пен), Нортон-Каффі, 83

Удінезе: Окоє — Кабаселе, Бертола, Соле — Дзанолі (Ехізібуе, 73), Еккеленкамп (Браво, 86), Карлстрем, Пйотровські (Ловрич, 86), Земура (Модешту, 15) — Дзаніоло, Девіс (Букса, 73)

Дженоа: Леалі — Маркандаллі, Отоа, Васкес — Нортон-Каффі, Маліновський (Мессіас, 76), Мазіні, Торсбю, Мартін — Коломбо (Ехатор, 76), Олівейра (Екубан, 63)

Попередження: Карлстрем