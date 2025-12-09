Італія

Ландуччі пояснив помилки першого тайму та відзначив характер гравців у вирішальні моменти.

Тренер Мілана Марко Ландуччі прокоментував драматичну перемогу команди над Торіно в 14-му турі Серії А. Россонері здобули три очки з рахунком 3:2, хоча протягом гри програвали 0:2.

За словами Ландуччі, у першому таймі команда допустила надто багато помилок і відійшла від плану на матч:

"У першому таймі суперники чекали на наші помилки, а ми трохи розслабилися. Замість того, щоб використовувати всю ширину поля, намагалися атакувати через центр. Потім були пенальті та контратака. Ми маємо подякувати команді, яка ніколи не здається, а також доктору Маццоне та його співробітникам, завдяки яким Пулішич зміг вийти на поле. Ця команда не знає поразок".

У другій половині зустрічі Мілан переламав хід гри:

"У другому таймі ми трохи змінили хід гри, і саме гол Рабьо додав нам впевненості. Потім ми перемістили Нкунку в центр атаки, а Рабьо та Лофтус-Чика підтримували його. Ми активніше атакували, забили три голи і здобули перемогу, що є головним".

Ландуччі відзначив внесок Пулішича, який вийшов на поле після нещодавшої травми:

"Він дуже спокійний гравець, але на полі проявляє рішучість. Як я вже казав, він справжній снайпер і сильний футболіст. Лофтус-Чик? Він провів відмінний матч, у нього є все необхідне, щоб стати топ-гравцем. У нього техніка, сила та фізичні дані, але травми трохи гальмують його прогрес".

Про співпрацю з Аллегрі:

"Ми тосканці, добре розуміємо один одного, працюємо разом багато років і маємо чудову команду. У штабі я, мабуть, найгірший, бо раніше був воротарем", – жартома додав Ландуччі.

Після 14 турів Серії А Мілан має 31 заліковий бал та розділяє перше місце в турнірній таблиці разом з Наполі.