Італія

Тренер Ювентуса вимагає від канадського форварда стабільності та повної віддачі.

Головний тренер Ювентуса Лучано Спаллетті висловився про канадського форварда команди Джонатана Девіда, критикуючи його нестабільність.

"Йому потрібно зіграти 4-5 матчів поспіль, щоб довести свою цінність? Потрібно викладатися на кожному тренуванні, і я дам тобі 10 хвилин.

Якщо ти впораєшся, наступного разу дам 45 хвилин і так далі. Це так не працює, коли на одному тренуванні ти хороший, а на наступному – ні. Мені потрібна стабільність. Чітко це запишіть", — наводить слова Спаллетті журналіст Ніколо Скіра.

У нинішньому сезоні 25-річний Девід провів 19 матчів у всіх турнірах, відзначився двома голами та став автором однієї результативної передачі.

