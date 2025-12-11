Ліга чемпіонів

Німець незадоволений.

Центральний захисник дортмундської Боруссії Ніко Шлоттербек висловився після нічийного результату в матчі з норвезьким Буде-Глімт (2:2) а рамках 6 туру Ліги чемпіонів. Цитує німця Bild.

«Я говорив про це у перерві: після того, як ми повели у рахунку 1:0, команда почала грати вкрай недбало, з неймовірно невдалими першими дотиками. Кожен грав сам за себе. Гравці, які вийшли на заміну, втрачали усі м'ячі.

Потрібно було знімати питання про переможця, а ми цього не зробили. Ми могли набрати 13 очок, і я думаю, що дехто не усвідомлював, наскільки це важливо. Ось чому це не просто прикро, а дуже погано.

Коли ви виходите на поле на 60 хвилині, я чекаю 30 хвилин повної віддачі. Вбити інтригу у грі – це питання твого рівня. Якщо ти цього не робиш, а потім суперник зрівнює рахунок, це означає, що ти зіграв недостатньо добре.

Це не може бути нашим стандартом. Особливо з огляду на те, що це домашня гра. Ми зробили замало. Я думаю, дехто не усвідомлював, наскільки важлива ця гра.

Тепер потрібно виграти обидва матчі, інакше ми знову вилетимо з топ-8. На нас чекають ще дві гри, дуже важливі та важкі», – сказав Шлоттербек