Інше

Відомий португальський воротар, який став частиною історії збірної Португалії, прощається з професійним спортом.

Відомий португальський воротар Руй Патрісіу прийняв рішення завершити свою професійну кар'єру футболіста у віці 37 років. Про це повідомила пресслужба Федерації футболу Португалії.

Спеціальна церемонія прощання з футболом відбудеться в п’ятницю, 12 грудня. Воротар, який став однією з головних легенд португальської збірної, захищав її кольори протягом 14 років, з 2010 по 2024 рік. Патрісіу зіграв у 108 матчах за національну команду і здобув найбільші досягнення в її історії, ставши переможцем Євро-2016 і Ліги націй у 2019 році.

Руй Патрісіу розпочав свою кар'єру у Спортінгу, де виступав з 2006 по 2018 рік, а потім продовжив свою професійну подорож в англійському Вулвергемптоні, італійській Ромі, Аталанті та арабському клубі Аль-Айн.