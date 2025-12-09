Брайтон отримає нападника вже взимку, римський клуб шукає заміну.
Еван Фергюсон, getty images
09 грудня 2025, 13:59
Ірландський нападник Еван Фергюсон достроково завершить орендну угоду з Ромою та повернеться до Брайтона. Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.
За даними джерела, 21-річний футболіст, який приєднався до римського клубу на правах річної оренди, повернеться до Англії вже цієї зими. Оренда буде розірвана раніше встановленого терміну, а Рома розпочне пошук нового нападника.
Наразі на позиції основного форварда в римській команді виступає українець Артем Довбик.
У поточному сезоні Фергюсон провів 14 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу.