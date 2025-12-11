Ліга чемпіонів

Іспанець розчарований результатом.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився про нічию з Атлетік Більбао (0:0) в матчі Ліги чемпіонів. Цитує іспанського фахівця RMC.

«Матч був напруженим, дуже складним, особливо у першому таймі. Ми заслуговували на перемогу, ми могли виграти цей матч. Думаю, ми добре почали, було видно їхній високий пресинг, ми мали моменти у другому таймі.

Рівень команди відповідає рівню чемпіонів Європи з огляду на цей дуже незвичайний старт сезону, коли у нас доступні не всі гравці. Я впевнений у команді.

Результат розчаровує, але команда спокійна. Нам потрібно виграти ще один матч», – сказав Енріке.