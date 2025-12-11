Італія

Блискучий місяць у виконанні ветерана.

Нападника Кремонезе Джеймі Варді визнано найкращим гравцем листопада у чемпіонаті Італії. Про це повідомляє офіційний сайт Серії А.

Минулого місяця 38-річний англієць відіграв чотири матчі та забив три голи.

На нагороду також претендували Лаутаро Мартінес (Інтер), Майк Меньян (Мілан), Давід Нерес (Наполі), Ніколо Дзаньоло (Удінезе) та Лео Остігорд (Дженоа).

Загалом цього сезону Джеймі Варді відіграв за Кремонезе десять матчів та забив чотири голи.