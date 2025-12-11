Ліга чемпіонів

Бразилець зіграв вперше за 11 місяців, подолавши наслідки розриву хрестів.

Нападник лондонського Арсенала Габріел Жезус здійснив своє довгоочікуване повернення у великий футбол.

Бразилець взяв участь у переможному матчі Ліги чемпіонів проти Брюгге, який завершився розгромною перемогою канонірів з рахунком 3:0. Поява Жезуса на полі стала знаковою подією, адже гравець пропустив майже весь 2025 рік.

У січні він зазнав важкої травми передньої хрестоподібної зв'язки, яка вивела його з гри на 11 місяців. Щоб включити нападника до заявки на матч, Мікель Артета навіть вніс зміни до реєстраційного списку УЄФА, замінивши Макса Доумана на бразильця.

Після матчу Жезус не стримував емоцій та зізнався, що процес реабілітації був психологічно виснажливим:

"У мене було багато сумнівів. Чесно кажучи, я боявся. Коли ти отримуєш таку травму і випадаєш на такий довгий термін, у голову лізуть різні думки. Але зараз я просто щасливий. Я почуваюся більш ніж готовим допомагати команді", — зазначив форвард.

Повернення Жезуса значно посилює атакувальний потенціал команди Мікеля Артети перед вирішальною частиною сезону, додаючи варіативності у нападі лондонців.