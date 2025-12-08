Італія

Американська зірка "россонері" оформив дубль, врятувавши свій клуб від втрати очок із Торіно.

Крістіан Пулішич, який ще напередодні був поза заявкою через високу температуру, став головним героєм Мілана у матчі 14-го туру Серії А. Американець вийшов на заміну та оформив дубль, допомігши "россонері" відігратися з 0:2 та здобути вольову перемогу над Торіно.

Господарі шокували лідера чемпіонату швидким стартом: Влашич реалізував пенальті на 10-й хвилині, а Сапата подвоїв перевагу після контратаки. Та ще до перерви Рабьо повернув Мілан у гру фантастичним дальнім ударом у дев’ятку.

У другому таймі настав зоряний момент Пулішича. Уже за хвилину після виходу на поле він зрівняв рахунок, влучно пробивши після передачі Салемакерса. А на 77-й хвилині оформив дубль — точним ударом він завершив простріл Річчі.

Попри втрату Рафаела Леау через травму, Мілан втримав перемогу та продовжує очолювати таблицю, випереджаючи Наполі за додатковими показниками.

Торіно — Мілан 2:3

Голи: Влашич, 10 (пен), Сапата, 17 - Рабьо, 24, Пулішич, 67, 77

Торіно: Ісраель — Тамез (Мазіна, 76), Маріпан, Коко — Педерсен (Нкунку, 84), Анжорін (Казадеї, 59), Асллані, Влашич, Лазаро (Нгонге, 85) — Адамс (Абухляль, 84), Сапата

Мілан: Меньян — Томорі, Габбія, Павлович — Салемакерс (Еступіньян, 88), Лофтус-Чік, Модрич, Рабьо, Бартезагі (Пулішич, 66) — Нкунку, Леау (Річчі, 31)

Попередження: Лазаро, Анжорін — Меньян