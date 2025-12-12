Господарі турніру одні з фаворитів КАН.
Збірна Марокко, Getty Images
12 грудня 2025, 17:32
Збірна Марокко оголосила заявку на майбутній Кубок африканських націй. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Марокко.
Головний тренер команди Валід Реграгі викликав на домашній турнір 28 гравців:
Воротарі: Ясін Буну (Аль-Хілаль), Мунір Мохамеді (РСБ), Ель-Мехді Аль-Харрар (Раджа Касабланка).
Захисники: Ашраф Хакімі (ПСЖ), Мохамед Шібі (Пірамідс), Джавад Ель-Ямік (Аль-Наджма), Ромен Саїс (Аль-Садд), Абдельхамід Аїт Будлаль (Ренн), Наєф Агерд (Марсель) Нуссаїр Мазрауї (Манчестер Юнайтед), Анасс Салах-Еддін (ПСВ).
Півзахисники: Уссама Таргаллін (Феєнорд), Соф'ян Амрабат (Бетіс), Ісмаель Сайбарі (ПСВ), Нель Ель-Енауї (Рома), Біляль Ель-Ханнус (Штутгарт), Аззедін Унаї (Жирона).
Нападники: Браїм Діас (Реал Мадрид), Ільяс Ахомаш (Вільярреал), Шамсдин Тальбі (Сандерленд), Юссеф Ен-Несірі (Фенербахче), Аюб Ель-Каабі (Олімпіакос), Суф'ян Раїмі (Аль-Айн), Елісс Бен-Сегір (Баєр).
Резервні гравці: Юссеф Беламмарі (Раджа Касабланка), Хамза Ігаман (Лілль).