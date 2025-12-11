Італія

Український хавбек може стати вільним агентом і продовжити кар’єру в Італії.

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський залишить італійський клуб Дженоа після завершення поточного сезону. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Ruslan Malinovskyi is set to leave Genoa on a free transfer when his contract expires next summer.



He has scored two goals in Genoa’s last four games and been a key part of their improved form.



Understand other Serie A clubs, including Juventus and Inter, have scouted… pic.twitter.com/SwsmMsdenZ — Ben Jacobs (@JacobsBen) December 11, 2025

Контракт 32-річного хавбека з клубом розрахований до літа 2026 року, але Маліновський планує піти на правах вільного агента. Очікується, що проблем із пошуком нового клубу у нього не виникне – за українцем стежить низка команд Серії А, зокрема Інтер та Ювентус. Сам гравець готовий залишитися в Італії.

Маліновський виступає за Дженоа з літа 2023 року. Наразі його трансферна вартість оцінюється у 2,5 мільйона євро. У поточному сезоні на рахунку українця два голи та один асист у 13 матчах у всіх турнірах.

Нагадаємо, що 8 грудня Руслан відзначився голом з пенальті у матчі 14 туру Серії А, допомігши Дженоа обіграти Удінезе з рахунком 2:1.