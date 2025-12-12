Ліга Європи

Баск хоче виграти черговий титул Ліги Європи.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері висловився після перемоги над Базелем (2:1) у 6 турі загального етапу Ліги Європи. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

“Ми дуже задоволені, у нас були дуже хороші матчі останнім часом. Наприклад, проти Арсеналу (2:1) минулого тижня. Сьогодні не вдалося зіграти стабільно протягом 90 хвилин, але я радий, що набрали три очки.

Базель — дуже сильний суперник, грати тут непросто. Але ми показали хорошу гру.

Ми не можемо зупинятися, Ліга Європи — дуже важливий турнір для нас. Цей турнір дуже конкурентний, але перемогти може лише одна команда. Три очки, набрані нами в Базелі, зарядять нас упевненістю перед наступними випробуваннями”, – сказав Емері.

Зараз Астон Вілла посідає третє місце в турнірній таблиці Ліги Європи.