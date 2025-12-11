Італія

Каталонський клуб оголосив про продовження співпраці з 24-річним вихованцем до 2031 року.

Барселона винагородила Еріка Гарсію за його вражаючий прогрес та відданість клубу новим довгостроковим контрактом.

Центральний захисник поставив підпис під угодою, яка діятиме до червня 2031 року.Це рішення знаменує собою повний поворот у кар'єрі гравця, чиє майбутнє в клубі ще півтора року тому виглядало туманним.

Шлях Гарсії до визнання був тернистим. Після повернення з Манчестер Сіті у 2021 році він зіткнувся з труднощами адаптації та тиском вболівальників, ставши своєрідним цапом-відбувайлом за невдачі команди в обороні. Переломним моментом стала оренда в Жирону, де Ерік допоміг команді сенсаційно вийти в Лігу чемпіонів.

Повернувшись у 2024 році, Гарсія продемонстрував зрілу гру, універсальність здатність закрити позицію опорника та фірмовий для Ла Масії перший пас, чим завоював повну довіру тренерського штабу.

Сам футболіст назвав цю подію здійсненням мрії з третьої спроби.

Мрією перед від'їздом до Англії було перемагати в Барсі. Коли повертаєшся, мрія починається знову. Я мав поїхати до Жирони, але моєю ціллю завжди було грати тут усе своє життя", — зізнався захисник.

Гарсія також відверто розповів про те, як навчився справлятися з тиском:

"Я прийшов у складну епоху. Це загартувало мене. Тепер я знаю: я не найкращий, коли граю добре, і не найгірший, коли помиляюся. Така стабільність робить гравців великими", — підсумував Ерік.

Заголом за блаугранас, Гарсія провів 137 гри, забив 7 голів та віддав 6 результативних передачі. Також захисник у кольорах каталонців зумів стати дворазовим чемпіоном Іспанії, володарем кубка та суперкубка Іспанії.