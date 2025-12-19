Ліга конференцій

Капітан "гірників" поділився своїми думками після гри з Рієкою.

Захисник та капітан донецького Шахтаря Микола Матвієнко прокоментував нічийний результат у матчі Ліги конференцій проти Рієки (0:0).

"Наша проблема в останніх матчах – не реалізуємо ті моменти, які маємо. Не можу сказати, що з Рієкою їх було багато, але все одно маємо витискати максимум із того, що є. Наприклад, коли доходимо до штрафного майданчика, де потрібно бити або подавати, ми цього не робимо, а розвертаємося і повертаємо м’яч назад.

Якщо брати конкретно результат після першої половини сезону, то можу поставити лише плюс. Щодо гри, як уже казав, необхідно відпрацьовувати наші проблеми як в обороні, так і в атаці. Буде час попрацювати з командою, будуть збори – місяць або більше, щоб підготуватися, і, гадаю, нам вдасться підтягнути прогалини", — наводить слова Матвієнка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Рієка.