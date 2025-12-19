Німеччина

Капітан збірної Англії дав цінні поради Леннарту Карлу.

Сходження юного таланту Леннарта Карла в мюнхенській Баварії стало однією з найгучніших подій європейського футболу 2025 року.

17-річний атакувальний півзахисник, який лише влітку приєднався до основного складу, вже встиг переписати історію клубу та заслужити особливу похвалу від лідера команди — Гаррі Кейна.

Шлях Карла до основи був стрімким. Після неймовірної статистики в академії (27 голів у 18 матчах за U-17), Венсан Компані довірив юнаку місце в першій команді. Леннарт не підвів: у жовтні він став наймолодшим автором гола Баварії в Лізі чемпіонів, відзначившись у матчі проти Брюгге, а за кілька днів відкрив лік голам і в Бундеслізі.

Найкращий бомбардир Баварії Гаррі Кейн відзначив, що Карл став ключовим елементом у зламі насиченої оборони суперників.

"Ленні нагадує мені Джамала Мусіалу: він настільки швидкий і технічний, що може самотужки обіграти захисника та відкрити гру для всієї команди, — заявив Кейн в інтерв'ю Bundesliga.

Окрім технічних навичок, Кейн виділив працьовитість юнака, зазначивши, що той не уникає чорнової роботи без м'яча та постійно вчиться у старших колег. Досвідчений англієць також дав кілька настанов молодому колезі, закликавши його не звертати уваги на раптову славу:

"Важливо зберігати спокій як у моменти тріумфу, так і під час спадів. Коли твоє ім'я постійно на слуху, легко втратити фокус на базових речах, які привели тебе до успіху" — наголосив нападник.

Кейн переконаний, що з часом Карл стане ще сильнішим, якщо продовжуватиме працювати в тому ж темпі.

У нинішній кампанії Леннарт відіграв 19 ігор у всіх турнірах ,забив 6 голів та відзначився 2 результативними передачами.