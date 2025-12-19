Ліга конференцій

Football.ua оцінює дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку Ліги конференцій УЄФА.

Час наочно довів, що виграти основний раунд Ліги конференцій УЄФА донецький Шахтар не мав можливості, бо французький Страсбур не схибив, а отже доля першого місця вирішувалась не командою Арди Турана. Але вона все одно могла спробувати зачепитись за підсумкову сходинку для того, щоб… А для чого, власне кажучи?

Звичайно, заднім числом аналітику будувати завжди просто, і тепер ми знаємо потенційних суперників "гірників" у плей-оф, і вони точно не виглядають сильніше, аніж могли б бути, якби український колектив фінішував другим. Проте матч проти чемпіона Хорватії Рієки був не стільки про це, скільки про те, що Шахтар знову не взяв максимум у своїх моментах, хоча суперників усе ж таки перегравав за ходом зустрічі. І це ж не вперше така історія трапляється в цьому сезоні, і не вдруге, і навіть не втретє. Одна з найбільших проблем, якій не може наразі дати раду Туран.

Football.ua оцінює гру футболістів донецького Шахтаря у матчі на Міському стадіоні Кракова (за 10-бальною шкалою).

Шахтар Донецьк

Кіріл Фесюн — 6,0. "Сухий" єврокубковий матч для резервного воротаря Шахтаря — це справа, безумовно, дуже гарна, але його могло б і не бути, якби Аду-Аджеї покарав Фесюна за невдалу гру ногами в другому таймі в простій ситуації. Із урахуванням того, що Кіріл сейв у цьому матчі здійснив лише одного разу, то цей момент міг би суттєво зіпсувати враження від його виступу.

Вінісіус Тобіас — 6,5. Бразильський правий фланговий захисник Шахтаря мав проблеми з коліном у першому таймі, але не просто продовжив гру, а й завершив її разом із фінальним свистком. Тож виховна робота над Коноплею, який не квапиться продовжувати контракт, у клубі триває. А Вінісіус тим часом своїм шансом користується й виглядає непогано. Не настільки гостро, як би того хотілося б в атаці цього разу, але в обороні питань до нього не виникало.

Валерій Бондар (6,5) — Микола Матвієнко (6,5) — 6,5. За кількістю моментів біля чужих воріт Шахтар усе ж таки переважав суперників, і лише одного разу безпосередньо з центру оборони прийшла небезпека для володінь Фесюна, але він сам собі її й створив, тож до Бондаря та Матвієнка по тому епізоду питань жодних. А решта епізодів… А що казати, якщо Валерій узяв на себе всю боротьбу й майже всю виграв, а Микола займався звичним просуванням м’яча із змінним успіхом. Тут без несподіванок.

Педріньйо Азеведо — 7,0. Гарний матч з ухилом в атаку в плані інтенсивності провів лівий фланговий захисник Шахтаря, та й у обороні суперникам нав’язував боротьбу охоче. Але біда в тому, що з Егіналду на вістрі атаки все ж таки потрібні філігранні подачі, а Педріньйо Азеведо їх не виконав жодної за гру.

Олег Очеретько — 6,0. Один із небезпечних ударів по воротах суперників у першому таймі й решта звичної роботи в центрі поля. Не видатний матч у виконанні Очеретька, але й провальним цей виступ, хоча б за рахунок успішної гри у відборі, назвати теж не вийде.

Єгор Назарина — 6,0. Опорник та виконавець стандартів Шахтаря цього разу не відзначався божевільними пострілами із штрафних та й попереду його рідко, коли можна було побачити з м’ячем у ногах. І до єдиноборств на першому поверсі до Назарини також були певні питання, бо жодне з них він так і не виграв, на відміну від верхових м’ячів.

Марлон Гомес — швидка м’язова травма, і ключовий гравець центру поля Шахтаря завершує поєдинок достроково. При цьому Марлон звично на старті гри мав момент, але так само звично його не зміг реалізувати.

Педріньйо да Сілва — 6,0. Процес повернення до гри одного з ключових гравців Шахтаря в першій частині сезону після травми продовжується, і цього разу бразилець зіграв майже повний матч. Кілька разів непогано загострював, але не більше того. Фірмові флангові подачі, здебільшого, також успіху не мали.

Егіналду — 6,5. Якщо й мав хтось забивати в цій грі в складі Шахтаря, то, вочевидь, центральний нападник, який пробивав по воротах більше за інших партнерів, чотири рази, але жоден із моментів не зміг реалізувати. При цьому Егіналду також був серед тих гравців "гірників", чия участь у грі могла б завершитись ще в першому таймі. Пощастило.

Невертон — 6,0. Гра в пресингу — гарно, кілька загострюючих передач із флангів — теж. Проте загальне враження від гри мініатюрного бразильця останнім часом змушує лише із смутком пригадувати більш продуктивні періоди в цьому сезоні.

Лукас Феррейра — 6,0. Поява нападника на полі в авральному режимі через травму Марлона на початку гри ні до чого доброго в підсумку для Шахтаря не призвела, бо Лукас розташувався на звичному для нього фланзі, гарно попрацював у відбираннях м’яча та пресингу, але більшість передач у його виконанні були в напрямку власних воріт, а не на загострення. Так до голів не дістатись. А до моменту повернення Аліссона годинник таки цокає.

Лука Мейрелліш, Дмитро Криськів, Ізакі Сілва — майже всі, окрім однієї, заміни Шахтаря в цій грі припали за заключні десять хвилин ігрового часу, тож ці свіжі гравці або першим-другим дотиком мали давати результат, або з’явились би питання, чому настільки пізньої була ротація в заключній грі календарного року? Як бачимо, питання й досі з нами, а результат такий, яким він є.

