Ліга конференцій

Матвій Пономаренко поділився враженнями після матчу проти Ноа.

Нападник київського Динамо Матвій Пономаренко прокоментував перемогу своєї команди у матчі Ліги конференцій проти Ноа (2:0), у якому він відзначився дебютним голом у єврокубках.

"Звичайно, чудовий настрій, оскільки завершили рік перемогою, яка є для нас третьою поспіль. Ми налаштовувалися на цю гру, тренерський штаб наголошував на її важливості, незважаючи на те, що в нас уже не було шансів вийти в плей-оф. Але це футбол, тому потрібно на кожну гру виходити й віддаватися. Усі хотіли сьогодні перемогти та йти у відпустку з хорошим настроєм.

Прикро, що не вдалося пройти далі, але це життя. Потрібно рухатися вперед та робити висновки. Буде наступний рік, сподіваюся, що тоді вийдемо й усе буде добре. Можливо, цього разу десь не пощастило з жеребом – і з Англії хороша команда випала, Крістал Пелас, і Фіорентина. Але це футбол. Потрібно виходити проти будь-якого суперника й грати на перемогу.

Це доля нападника – він завжди хоче забивати. Дуже приємно відзначатися в кожній грі. Дякую тренеру за довіру, за те, що випустив у стартовому складі. Коли тобі дають шанс, його потрібно використовувати. Дали шанс, тож потрібно було виходити, забивати й допомагати команді.

Подальші плани команди? Поки нічого не знаємо. Потім напишуть у групу, зателефонують — і будемо готуватися до другої частини сезону. Десь тиждень потрібно присвятити повноцінному відпочинку, а потім знову потрібно знову працювати, бігати й набирати кондиції до весняної частини сезону", — наводить слова Пономаренка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Ноа.