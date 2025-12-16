Італія

Ромелу Лукаку нарешті відновився і вирушив із командою до Саудівської Аравії на битву з Міланом за Суперкубок Італії.

Для вболівальників Наполі та головного тренера Антоніо Конте прийшли чудові новини: Ромелу Лукаку включено до складу команди на майбутній матч Суперкубка Італії проти Мілана.

Це означає кінець довготривалого кошмару для 32-річного форварда, який не зіграв жодної хвилини в офіційних матчах кампанії 2025/26. Лукаку пропустив 124 дні через серйозну травму стегна, яку він отримав ще в серпні під час товариського матчу проти Олімпіакоса.

Те, що спочатку здавалося незначним пошкодженням, потребувало хірургічного втручання і залишило Наполі без ключового нападника на всю першу половину сезону.

Лукаку разом із командою вилетів до Ер-Ріяда, де 18 грудня на стадіоні Аль-Авваль Парк відбудеться півфінал Суперкубка проти Мілана. Хоча бельгієць повноцінно тренується з початку грудня, італійська преса (La Repubblica, Corriere dello Sport) прогнозує, що матч він розпочне на лаві запасних.

Медичний штаб дав дозвіл на гру, але Конте планує вводити форварда поступово, ймовірно, використовуючи його як джокера у другому таймі.

Повернення Лукаку є критично важливим для Наполі, який останнім часом втратив стабільність, зазнавши двох поразок поспіль у Серії А та Лізі чемпіонів. Команді не вистачало фізичної потужності Ромелу, попри старання Лоренцо Лукки та Расмуса Гойлунда, які підміняли його.

Матч проти Мілана стане шансом для Лукаку не лише повернутися у гру, а й допомогти команді здобути перший трофей сезону, "перезавантаживши" кампанію після невдалого періоду.