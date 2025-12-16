Італія

У клубі з Флоренції не виключають відхід одразу двох ключових гравців у січневе трансферне вікно.

Фіорентина, що переживає кризу та посідає останню сходинку в Серії А, може зазнати кадрових втрат під час зимового трансферного вікна.

Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, правий захисник Додо має шанси покинути італійський клуб уже в січні.

За інформацією джерела, 27-річний бразилець розглядає варіанти продовження кар’єри в іншій команді. Фіорентина придбала Додо у Шахтаря влітку 2022 року за 14,5 мільйона євро. У поточному сезоні захисник провів 21 матч у всіх турнірах, відзначившись одним голом та однією результативною передачею.

Окрім цього, як інформує інсайдер Фабріціо Романо, серйозні шанси залишити Фіорентину в січні має і нападник Альберт Гудмундссон. Між сторонами вже відбулися перші контакти щодо можливого трансферу.

У нинішньому сезоні ісландський футболіст зіграв 19 матчів, у яких забив 5 голів та віддав 2 асисти.