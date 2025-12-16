Італія

Рома готова розглянути варіант обміну українського форварда на нападника Евертона.

Майбутнє Артема Довбика в італійській Серії А опинилося під питанням. Як повідомляє авторитетний інсайдер Маттео Моретто, український нападник може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі, а саме в ліверпульському Евертоні.

За інформацією джерела, керівництво Роми не виключає варіанту прощання з Довбиком і розглядає можливість обміну гравцями. Римський клуб виявляє предметний інтерес до португальського форварда ірисок Бету (Норберту Берсунке Гомеш Бетункал).

Бету є перевіреним варіантом, адже португалець чудово зарекомендував себе в чемпіонаті Італії під час виступів за Удінезе до переїзду на Туманний Альбіон. У свою чергу, Евертон, який постійно шукає посилення атакувальної лінії, може отримати в особі Довбика фактурного форварда, здатного нав'язати боротьбу в силовому англійському футболі.

Наразі клуби перебувають на етапі оцінки доцільності такої рокіровки, а офіційні переговори можуть розпочатися вже найближчим часом.

У цьому сезоні українець відіграв у футболці Роми 14 ігор у всіх турнірах, забив 2 мʼячів та віддав 2 результативні передачі. Нагадаємо, що Артем продовжує відновлюватися від мʼязової травми, через яку вже пропустив 6 останніх матчів.