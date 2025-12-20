Італія

Консейсан та Опенда забезпечили важливі три очки господарям.

Поєдинок у Турині завершився з рахунком 2:1 на користь "б’янконері", які скоротили відставання від римлян до одного очка.

Перший тайм пройшов у рівній боротьбі з моментами біля обох воріт. Рома кілька разів загрожувала ударами Дібали та Пеллегріні, але надійно діяв Мікеле Ді Грегоріо. Найгостріші епізоди Ювентуса були пов’язані з активністю Кенана Їлдиза та Лоїса Опенди. Саме їхня взаємодія принесла результат наприкінці тайму: після комбінації на лівому фланзі Франсіско Консейсан обіграв захисника та точно пробив у дальній кут, відкривши рахунок.

Після перерви Ювентус продовжив тиснути. Їлдиз влучив у стійку, а голкіпер Роми Майле Свілар кілька разів рятував команду після ударів Консейсан та Камб’язо. Однак другого голу уникнути не вдалося. Після подачі з флангу та сейву Свілара Вестон Маккенні першим опинився на добиванні, а Лоїс Опенда з близької відстані відправив м’яч у сітку, забивши свій дебютний гол у Серії А.

Рома зуміла скоротити відставання наприкінці матчу після стандарту, але на більше гостям не вистачило часу й сил. Ювентус упевнено довів гру до перемоги, попри тиск у компенсований час.

Ювентус — Рома 2:1

Голи: Консейсан, 44, Опенда, 70 - Бальданці, 76

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Бремер (Ругані, 61), Келлі — Маккенні, Локателлі, Тюрам, Камб'язо (Костич, 89) — Консейсан (Жегрова, 61), Їлдиз (Міретті, 89) — Опенда (Девід, 82)

Рома: Свілар — Манчіні, Жулковські, Ренш — Челік, Крістанте, Коне, Веслі — Суле (Бальданці, 56), Пеллегріні (Бейлі, 53) — Дібала (Фергюсон, 56)

Попередження: Консейсан, Маккенні — Суле, Коне, Крістанте