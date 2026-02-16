Іспанія

Вихованець Ла Масії думає тільки про Барсу.

Центральний захисник Барселони Пау Кубарсі висловився про каталонський клуб. Його слова наводить AS.

«Мої перші спогади про Барселону пов'язані з Мессі, Іньєстою та Хаві, а потім і з тріо МСН (Мессі, Суарес та Неймар – прим.). Фінал Ліги чемпіонів проти Ювентуса у 2015 році – перший великий матч, який я добре пам'ятаю. Того дня я сказав собі, що хочу грати за Барсу.

Мій дядько часто їздив на Камп Ноу, він весь час розповідав мені про нього, і я був вражений. Саме він багато в чому передав мені цю приналежність. У березні 2019 року, свого першого сезону в клубі, я ходив з ним на дербі з Еспаньйолом (2:0). Мессі забив обидва голи.

Своїми прикладами я завжди вважав Карлеса Пуйоля та Жерара Піке. Гру Пуйоля я знаю в основному за нарізками з інтернету. Я намагався надихатись його характером, його лідерством у команді. Від Піке, гру якого я міг дивитися, намагався брати виноси м'яча, позиціонування. Це дуже допомогло мені стати тим гравцем, яким я є. Мені також дуже подобається ван Дейк – еталон спокою, лідерства та вміння повертати м'яч.

Мною цікавилися кілька клубів, але я ніколи не уявляв себе десь ще. Одного разу на тренуванні брат Хаві (Оскар Ернандес, який працював помічником тренера в Барселоні – прим.) відвів мене вбік і сказав: «Ми розраховуємо на тебе. Не йди, ти будеш важливим». Його слова надали мені впевненості. Барселона — це клуб всього мого життя», — сказав Кубарсі.

У поточному сезоні Пау Кубарсі відіграв за Барселону 32 матчі.